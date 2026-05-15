Boccaccio Giovani 2026, premiati nel Salone dei Cinquecento i vincitori della XIV edizione

Si è svolta mercoledì 13 maggio nel prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, la cerimonia di premiazione della XIV edizione del concorso letterario Boccaccio Giovani, promosso dall’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio.

L’edizione 2026 del concorso, dedicata al tema “L’ironia: scudo contro il buio o specchio della realtà?”, ha coinvolto oltre 200 ragazze e ragazzi provenienti da scuole di tutta Italia, che hanno partecipato con 128 novelle originali, pubblicate da Federighi Editori nell’antologia “PiccoloDecameron”, giunta alla sua XI edizione.

Ad aprire il pomeriggio, ospitato nel cuore simbolico della città di Firenze, sono stati i saluti istituzionali dell’assessora del Comune di Firenze Benedetta Albanese, del sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, di Silvia Sangiovanni per l’Ufficio Scolastico Regionale e di Giorgio Odello, governatore del Distretto 2071 Rotary International.

Nel corso dell’evento è stato sottolineato il valore culturale e formativo del progetto, che continua a offrire alle giovani generazioni uno spazio di espressione, confronto e crescita attraverso la scrittura.

“La straordinaria partecipazione di ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia ci dimostra ancora una volta quanto le nuove generazioni abbiano voglia di cultura, di confronto e di strumenti per interpretare il presente - ha dichiarato la presidente dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, Simona Dei -. Quest’anno abbiamo scelto di riflettere sull’ironia perché crediamo possa essere un modo intelligente per guardare il mondo: leggero, ma mai superficiale. Le novelle arrivate ci hanno restituito sguardi maturi, sensibili e spesso sorprendentemente profondi. Un ringraziamento speciale va alle scuole e ai docenti che, con passione e impegno, continuano a credere nel valore della scrittura e hanno contribuito a far crescere il Boccaccio Giovani fino a renderlo una realtà partecipata e riconosciuta in tutta Italia”.

Sul palco si sono alternati anche ospiti e testimonianze capaci di raccontare differenti linguaggi dell’ironia contemporanea: il creator Nicola Camporiondo, il collettivo My Valdelsa e Silvio Binca, fondatore dell’associazione TheHandYcapped.

Durante la cerimonia è stato inoltre presentato il progetto realizzato grazie al bando CESVOT “Siete Presente 2026”, che permetterà ai partecipanti del concorso di prendere parte a laboratori e attività formative organizzate insieme alle associazioni partner: Ohana APS, Dalet Associazione Culturale, TeatroAlVerso, Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno, Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e Misericordia San Gimignano.

Tra gli interventi della giornata anche quello dello scrittore Marco Malvaldi, presidente di giuria del concorso, che ha riflettuto sul valore della scrittura e della narrazione come strumenti di crescita e consapevolezza.

La giuria della XIV edizione del Boccaccio Giovani, composta da Marco Malvaldi (presidente), Anna Antonini, Federigo Bambi, Mariangela Molinari, Lucia Serracca e Maria Teresa Venturi, ha selezionato le novelle vincitrici tra i numerosi elaborati arrivati da tutta Italia.

I vincitori della XIV edizione

Prima classificata

Occhi dall’alto di Alessia Maniscalco – Liceo Classico Statale Galileo, Firenze

Seconda classificata

Un Giro(...ne) di Valzer di Ludovica Callerio – Liceo Artistico Statale "di Brera"- sede Hajech, Milano

Terza classificata

Don Lupo, il predicatore che faceva ridere i peccatori di Giulio Biondi – Liceo Classico Vescovile, Pontremoli (MS)

Quarta classificata

Ridendo tra le parentesi di Maribel Romeo – Istituto Istruzione Superiore "Euclide", Bova Marina (RC)

Quinta classificata

Il sorriso che non è mai stato mio di Ginevra Celauro – Liceo Classico e Musicale Empedocle, Agrigento

Novelle segnalate dalla giuria

- Rimozione definitiva di Emilia Nicoletti

- Novella di Michelangelo Fiorentino, Chevin Livornese e Sebastiano Pisano di Massimo Giusti

- Una coperta cucita troppo in fretta di Anna Fabbri

- Un faro su Venezia di Giulia Damiano

- Il riso che faceva luce di Lorenzo Virgillo

- Compagni di battaglia di Kristel Sulo

- Il fascicolo numero zero di Annie Shetal Tonarini

- Novella di Ser Bartolo di Matteo Licordari, Gabriella Rodà, Nina Legato, Francesca Pia Aiello, Serena Polimeno, Gianluca

- Condemi, Greta Karol Stelitano, Andrea Francesca Sauta e Claudia Cuppari

- La corazza fragile di Valentina Lanini

- Ti direi di sì anche dietro le sbarre di Stella Gonnella

Novelle menzionate dalla giuria

- Lo specchio di Lorenzo Mandoloni

- Un giorno piovoso a Siena di Tommaso Pullano

- Candide e morbide rive di Lorenzo Reconditi

- Il Santo dei social di Giovanni Villari

- Ironia, ironia! di Ilaria Pontenani

- Ironia della sorte di Viola Gerace

- L'elogio dell'ombra di Sabrina Torre

- Basilico e catrame di Clelia Provenzano

- Rocchiceddu di Lavinia Autelitano, Lorenzo Pezzimenti, Riccardo Zampaglione, Lucia Nucera, Rita Sottile, Angela

- Altomonte, Edoardo Dominici, Benedetta Minniti, Domenico Maesano

- La beneficenza del prete di Martina Binetti

- La risata di Agnese di Edoardo Lorenzini

- Pateri Perturbatus di Iole Lazzaroni

- Donna Margherita e le tasche del conte di Amelia Bovoli

- La mia amica Ironia di Joy Ann Oyo

- Chi è Luigi? di Eriola Shehi

La novella vincitrice è stata infine letta da Lucrezia Galastro dell’associazione Teatroalverso, prima della conclusione della cerimonia sulle note del brano “Strade e non confini” di Giulio Biondi.

Anche quest’anno il Boccaccio Giovani ha confermato la propria capacità di avvicinare i più giovani alla scrittura e alla letteratura contemporanea, creando un dialogo tra scuola, territorio e nuove generazioni attraverso il linguaggio del racconto.

Il concorso è promosso dall’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio con il sostegno di Comune di Certaldo, Comune di Firenze, Banca Cambiano 1884, Rotary Club Valdelsa, Distretto Rotary 2071, Amici del Boccaccio, Teatro della Pergola, Orchestra della Toscana, Scuola di scrittura creativa Lalineascritta, Associazione Teatroalverso e numerosi partner del territorio.

Fonte: Premio Letterario Boccaccio - Ufficio Stampa