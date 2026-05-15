Con il brivido: l'Abc Solettificio Manetti vola in semifinale

Quaranta minuti, due partite, un finale strepitoso. L’Abc Solettificio Manetti vola in semifinale playoff aggiudicandosi anche gara-2 contro il Don Bosco Livorno: 79-80 il finale al PalaMacchia. Dopo una prima metà di gara letteralmente dominata, tanto che all’intervallo lungo il tabellone segna 32-55, i gialloblu si spengono nella ripresa, spianando la strada alla rimonta locale che si concretizza nella quarta frazione. Sul punto a punto finale, è l’appoggio di Mancini allo scadere a far volare l’Abc in semifinale.

Sara dunque San Vincenzo l’avversario del secondo turno playoff, reduce dal 2-0 rimediato alla Pallacanestro Prato Dragons.

LA CRONACA

Nonostante la pesante assenza di Berni, costretto ancora allo stop, ottimo l’approccio dell’Abc, autoritaria e determinata fin dalla palla a due. La difesa blinda l’area, con i gialloblu solidi a rimbalzo, mentre Pedicone guida l’attacco infilando il +10 dopo sei minuti di gioco (3-13). Dadomo dall’arco tiene in scia il Don Bosco, ma la difesa castellana alza letteralmente le barricate e la tripla di Corbinelli manda tutti al primo riposo sul 12-25.

Si riparte con il gioco da tre punti di Pacitto, ma ancora due ottimi recuperi di capitan Cantini lanciano Ticciati e Talluri per il 15-31 dopo due giri di cronometro, preludio alla schiacciata di Mancini che costringe coach Di Manno a fermare il gioco sul 18-36. Il mini parziale labronico aperto da Artioli e chiuso da Dadomo ricuce in parte lo strappo, fino al 25-36 di metà frazione. La risposta castellana, però, è puntuale, con un contro break di 0-8 che in un amen scrive +20 sul tabellone: 27-47. Un vantaggio che l’Abc amministra con autorità fino al tap-in di Pedicone, che allo scadere dei 24” manda le squadre all’intervallo sul 32-55.

Al rientro dagli spogliatoi, però, inizia un’altra partita. Livorno alza il ritmo e riporta lo svantaggio sotto le venti lunghezze. Sul 45-61 Paolo Betti si rifugia nel time out per provare a mettere ordine, ma l’inerzia resta tutta del Don Bosco, che approfitta della totale confusione castellana per riaprire i giochi: 50-61 al 26′. Mancini in penetrazione batte un colpo per l’Abc, ma due triple in successione di Lemmi e Dadomo sono una doccia gelata per i gialloblu: 58-63 al 28′, che diventa 63-68 alla terza sirena.

Al termine di un vero e proprio harakiri gialloblu, la rimonta locale si concretizza con il sorpasso a firma Artioli quando mancano tre giri di cronometro (77-76). Si arriva così all’ultimo giro di lancette sul 79-78 e, dopo vari scambi a vuoto da entrambe le parti, Gianni Mancini a fil di sirena scrive SEMIFINALE.

DON BOSCO LIVORNO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 79-80

Don Bosco Livorno: Bresinski, Dadomo 17, Lemmi 26, Deliallisi 5, Susini ne, Casini 1, Artioli 17, Preziuso, Pacitto 8, Nilo 5, Tognoni, Regoli. All. Di Manno. Ass. Cotza, Papa.

Abc Solettificio Manetti: Tavarez ne, Lazzeri 3, Ticciati 10, Corbinelli 7, Talluri 8, Berni ne, Torrigiani 9, Marchetti ne, Landi 5, Cantini 2, Mancini 10, Pedicone 26. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 12-25, 32-55 (20-30), 63-68 (31-13), 79-80 (16-12)

Arbitri: Dori di Laterina, Barone di Ponsacco.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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