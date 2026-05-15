Confesercenti, Fabio Barsottini nuovo Responsabile Sindacale dell’Empolese Valdelsa

“Dal primo maggio, Fabio Barsottini ha assunto l’incarico di nuovo Responsabile Sindacale dell’area, succedendo a Gianluca D’Alessio a cui vanno i ringraziamenti per l’importante lavoro svolto. – afferma Alberto Marini, Direttore Generale Confesercenti Metropolitana di Firenze – Il mandato di Barsottini punta ad accompagnare le imprese in una fase di profonda trasformazione con coraggio e metodo. In un contesto economico in continuo mutamento, l’associazione si impegna a sostenere le attività attraverso un necessario rinnovamento, investendo su strategie di breve e lungo periodo. Al centro dell'azione sindacale resteranno i Centri Commerciali Naturali e le attività nelle frazioni, intese non solo come imprese ma come presidi fondamentali per la sicurezza e la tenuta sociale delle nostre comunità.”

Confesercenti ribadisce la volontà di sedere con determinazione ai tavoli di discussione su commercio e servizi, promuovendo il territorio in sinergia con gli enti locali. Grande attenzione sarà rivolta al binomio turismo-cultura e a progetti di rigenerazione urbana e sicurezza, cooperando attivamente con le organizzazioni che operano quotidianamente sul campo.

In questa visione di rete, risulta prioritario il consolidamento dei poli produttivi, a partire dal Terrafino. In quest'area, in particolare, l'impegno sarà rivolto a integrare e rafforzare i servizi necessari alle imprese socie, cooperando con l’amministrazione locale affinché le esigenze dei nostri associati siano ascoltate e tradotte in infrastrutture e supporto concreto.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’Assemblea Elettiva Provinciale, la Presidente di area Ilaria Scarselli è stata confermata Vicepresidente di Confesercenti Metropolitana di Firenze; confermati all’interno della Giunta Confesercenti Metropolitana di Firenze altri due esponenti dell’area Empolese Valdelsa: Franco Brogi e Luca Taddeini rispettivamente Presidente Regionale Fiepet Confesercenti e Presidente Regionale e Provinciale Anva Confesercenti. Un riconoscimento che premia la competenza del territorio e la sua capacità di fare sistema a livello provinciale.

Con questo nuovo assetto, Confesercenti Empolese Valdelsa rafforza la sua operatività, confermandosi punto di riferimento e motore di sviluppo per tutto il tessuto economico locale.

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti

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