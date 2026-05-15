Addio al dott Aurelio Bertini, aveva 75 anni

Nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, si è spento il Dottor Aurelio Bertini, stimato chirurgo estetico la cui scomparsa lascia un vuoto profondo nel panorama sanitario locale e nazionale. La malattia, diagnosticata solo poco più di cinque mesi fa, non gli ha purtroppo lasciato scampo.

Il Dottor Bertini non è stato solo un professionista di eccezionale competenza, ma un vero punto di riferimento per generazioni di pazienti e colleghi. La sua carriera è stata costruita su una dedizione instancabile e una preparazione accademica di altissimo profilo.

Nato a San Miniato nel 1951, era cresciuto a Ponte a Egola, paese d'origine della sua famiglia. Dopo la maturità scientifica a San Miniato, aveva intrapreso gli studi in Medicina presso l’Ateneo Pisano, laureandosi con il massimo dei voti e la lode.

Nonostante il successo professionale, ha sempre condotto una vita riservata, dedicata costantemente allo studio e al perfezionamento. Risiedeva a Montecatini Terme e, oltre alla medicina, coltivava una grande passione per l'atletica, essendo un fervido maratoneta. Lascia la moglie Fely, il figlio Enrico e la sorella.

Tra i tanti che oggi lo piangono c'è Maurizio Zani, pittore e amico d’infanzia, che lo ricorda con commozione: "Siamo praticamente cresciuti insieme, dalle avventure in paese fino agli anni della maturità. Abbiamo condiviso molte vacanze, specialmente nella sua amata Sardegna, terra d'origine di sua moglie. Era una regione che amava profondamente, al punto da acquistarvi una casa dove si rifugiava almeno quattro volte l’anno per ritemprare lo spirito. Mi mancherà moltissimo come amico, confidente e, talvolta, come complice."

Il suo brillante percorso iniziò nel 1976 con la laurea a Pisa. Successivamente, la sua volontà di eccellere lo portò a conseguire due specializzazioni, in Chirurgia Plastica presso l’Università di Padova nel 1980 e la seconda Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Ateneo di Pisa nel 1987.

Iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Lucca, il Dottor Bertini ha ricoperto il ruolo di Primario di Chirurgia Plastica a Roma, per poi tornare in Toscana. Qui ha operato tra Lucca e una nota clinica privata a Forte dei Marmi, oltre a ricevere i pazienti nel suo studio di Marlia.

Era un medico che credeva fermamente nel benessere della persona, inteso come il perfetto equilibrio tra salute fisica e armonia estetica.

I funerali si terranno a Pieve a Nievole sabato, poi verrà cremato.

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