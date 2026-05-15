Dottorati Pegaso: a Pisa la giornata dedicata ai dottorati toscani tra ricerca, innovazione e alta formazione

Martedì 19 maggio, nell’Aula Magna Nuova della Sapienza, in via Curtatone e Montanara 15, si terrà la giornata “Scopri il Pegaso che fa per te!”, iniziativa promossa dall’Università di Pisa insieme alle Università di Firenze, Siena e per Stranieri di Siena per presentare le opportunità offerte dalle Borse di Dottorato Pegaso 2026. L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dei Dottorati Pegaso nel sistema della formazione e della ricerca regionale e nazionale, mettendo in evidenza il contributo che questi percorsi stanno offrendo al rafforzamento delle connessioni tra università, mondo produttivo, professioni e territorio. I dottorati sono finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì, con il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

La giornata prenderà il via alle ore 11 con una sessione dedicata al confronto istituzionale e accademico sul valore strategico dei Dottorati Pegaso. A moderare i lavori sarà il Prorettore per il dottorato di ricerca dell’Università di Pisa, Bernardo Tellini, che coordinerà gli interventi introduttivi. Dopo il saluto del Rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, prenderanno la parola rappresentanti delle istituzioni europee, regionali e nazionali coinvolte nei programmi di ricerca e alta formazione.

Interverranno, tra gli altri, Simona Giarratano della Direzione “Occupazione, affari sociali e inclusione” della Commissione Europea, Marco Malgarini di ANVUR, Elena Calistri e Lorenzo Bacci della Regione Toscana, il professor Andrea Romanino, Delegato a Dottorato e Biblioteche per la CRUI, la professoressa Barbara Pacini, Delegata per le statistiche di Ateneo, Università di Pisa, e il professor Andrea Garulli, Delegato ai Dottorati di Ricerca, Università degli Studi di Siena.

Dopo una pausa prevista alle 12.30, la seconda parte dell’incontro sarà dedicata alle esperienze concrete dei Dottorati Pegaso e ai risultati raggiunti dai percorsi di ricerca attivati negli ultimi anni. Coordinata dal Delegato al Dottorato di Ricerca dell’Università di Firenze Stefano Cannicci, la sessione vedrà alternarsi docenti, dottorandi e giovani ricercatori impegnati in alcuni dei principali programmi Pegaso attivi in Toscana.

Saranno presentati progetti e attività di ricerca legati al dottorato in “Civil Engineering” (sede amministrativa Università di Firenze), al dottorato in “Studi di Traduzione” (sede amministrativa Università per Stranieri di Siena), al dottorato in “Medicina Molecolare” (sede amministrativa Università di Siena) e al Dottorato Toscano Pegaso di “Smart Industry” (sede amministrativa Università di Pisa). Gli interventi offriranno una panoramica sulle ricadute scientifiche, tecnologiche e culturali delle attività svolte dai giovani ricercatori coinvolti nei programmi.

A chiudere la giornata saranno le considerazioni finali dell’Assessora regionale Cristina Manetti, con deleghe a Cultura, Università, Parità di genere e Diritto alla felicità, che ribadirà il valore strategico dei dottorati come leva di innovazione, crescita e sviluppo per il territorio toscano.

Il programma completo è disponibile a questo link: https://www.unipi.it/eventi/scopri-il-pegaso-che-fa-per-te/

Fonte: Università di Pisa