'E poi torno anch'io': La storia di cinque operai deportati raccontata in un libro

Mercoledì 20 maggio, alle ore 17, presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi e a cura della Città Metropolitana di Firenze, si terrà la presentazione del libro “E poi torno anch’io”. La storia di cinque operai deportati a Mauthausen di Vera Paggi e Lorenza Pleuteri.

Dopo i saluti istituzionali del Consigliere metropolitano, con delega alla Memoria Carlo Boni, Vera Paggi giornalista e autrice dialogherà con Matteo Mazzoni, Direttore dell’Istituto Toscano della resistenza e dell’età contemporanea e Lorenzo Tombelli Presidente Aned Firenze.

Sala Luca Giordano Palazzo Medici Riccardi. Ingresso da Via Cavour, 9

Sinossi Mimesi Edizioni

L’8 marzo 1944 dalla stazione Santa Maria Novella a Firenze parte un trasporto diretto al campo di concentramento. Su quel convoglio ci sono, tra gli altri, cinque operai della SITCA (Stabilimento industriale toscano e Cartiera Cini), che in quei giorni di marzo hanno incrociato le braccia per il più grande sciopero operaio della Seconda guerra mondiale.

Arrestati con altre settantadue compagne di lavoro da un baldanzoso commissario di Pubblica Sicurezza, vengono portati tutti al centro di raccolta nazista delle Scuole leopoldine di Firenze. Le donne saranno liberate, gli uomini moriranno a Mauthausen.

Il volume, corredato da documentario audio, racconta la storia di quei mariti, padri, nonni e bisnonni, di cui in pochi hanno conservato memoria. Una storia narrata attraverso i documenti di archivio, il processo, la giustizia mancata, le voci e i ricordi dei loro famigliari, che è anche una storia di donne, colleghe, mogli, figlie e nipoti, che quella storia “tengono in vita”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

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