Fermato in monopattino con la cocaina, arrestato 39enne per spaccio a Pisa

Cronaca Pisa
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I carabinieri hanno sequestrato droga, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 480 euro in contanti

È stato sorpreso a bordo di un monopattino elettrico con una dose di cocaina e arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto nella notte del 14 maggio in via Matteucci, dove i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un cittadino straniero di 39 anni insospettiti dal suo comportamento. Durante il controllo, i Carabinieri hanno trovato una prima dose di cocaina del peso di 0,56 grammi.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione dell’uomo, dove la perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 4,8 grammi di cocaina, un bilancino digitale di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Trovati anche 480 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sarà depositato all’Ufficio Corpi di Reato. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, il 39enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo.

Nella mattinata successiva il giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’uomo la misura della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

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