L'Università di Pisa nella European Quantum Academy per formare le competenze del futuro

L’Università di Pisa è fra i fondatori della European Quantum Academy (EQA), la nuova iniziativa europea nata nell’ambito del Quantum Flagship per coordinare la formazione nelle tecnologie quantistiche. Gli obiettivi sono costruire le competenze necessarie allo sviluppo del settore nei prossimi anni e ridurre il divario di competenze tra le diverse regioni europee.

La rete riunisce oltre 70 istituzioni partner e più di 100 organizzazioni affiliate in tutta Europa. L'idea è di creare un ecosistema educativo integrato capace di accompagnare studenti, ricercatori e ricercatrici, insegnanti e professionisti lungo tutto il percorso formativo, dalla scuola all’alta formazione, alla riqualificazione professionale nelle aziende e all'apprendimento nell'arco della vita.

Finanziata con 19,8 milioni di euro, la European Quantum Academy rappresenta uno dei pilastri della strategia europea per rafforzare la leadership continentale nelle tecnologie quantistiche, un settore destinato ad avere un impatto crescente sull’industria, sulla società e sul mercato del lavoro.

"All’interno del progetto", spiega Alessandro Tredicucci dell’Università di Pisa, "la nostra Università contribuirà in particolare allo sviluppo di metodologie e contenuti innovativi per la didattica delle scienze e delle tecnologie quantistiche, con un’attenzione specifica alla qualità della formazione e alla diffusione delle competenze anche oltre gli ambiti tradizionalmente legati alla fisica."

“Contribuiremo ad innovare la didattica aggiornando le risorse formative sulle più recenti evoluzioni della fisica e delle tecnologie quantistiche, sia per la Fisica che per i corsi STEM”, spiega Marilù Chiofalo dell’Università di Pisa, "è un lavoro che stiamo conducendo da sei anni in collaborazione con gli altri partner promotori dell'iniziativa. Le tecnologie quantistiche avranno un impatto crescente sulla società, dalla medicina alle comunicazioni, dall’energia ai sensori avanzati e richiederanno nuove competenze da costruire già nella scuola e all’università, con un grado sempre crescente di interdisciplinarità. La European Quantum Academy nasce proprio per questo, per sviluppare metodologie didattiche innovative fondate su ricerca e didattica”.

Fonte: Università di Pisa

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