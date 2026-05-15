Mal di testa, i neurologi del San Giuseppe incontrano i cittadini

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I neurologi saranno a disposizione dei cittadini per un momento di informazione e confronto dedicato alle cefalee

In occasione della Giornata nazionale del mal di testa, in programma sabato 16 maggio, i neurologi del Centro cefalee della struttura complessa di Neurologia dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, diretta dal dottor Leonello Guidi, saranno a disposizione dei cittadini per un momento di informazione e confronto dedicato alle cefalee.

Dalle 10 alle 16, al piano terra dell’ospedale di via Boccaccio, sarà attivo un info point dove i professionisti risponderanno alle domande più frequenti su emicrania e mal di testa, offrendo indicazioni utili sui percorsi diagnostici, sulle possibilità di trattamento e sulle modalità di accesso alle visite specialistiche del Centro cefalee di Empoli. Durante la giornata sarà inoltre distribuito materiale informativo gratuito dedicato alla gestione delle cefalee.

L’iniziativa è promossa dalla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee in collaborazione con la Società Italiana di Neurologia e con l’associazione di pazienti Alleanza Cefalalgici. L’appuntamento apre la settimana di sensibilizzazione organizzata dall'Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee (Anircef), che prevede iniziative informative sia in presenza sia online attraverso i canali social dedicati.

L’obiettivo è aumentare la consapevolezza su una condizione molto diffusa, che spesso viene sottovalutata nonostante le conseguenze sulla vita quotidiana, sul lavoro e sulle relazioni personali. In Toscana si stima che siano almeno 370mila le persone che soffrono di emicrania e in pochi – si stima - seguano in modo appropriato una terapia specifica.

Una diagnosi tardiva o non corretta può infatti incidere in modo significativo sulla qualità della vita e comportare un aumento dei costi sanitari e sociali legati alla malattia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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