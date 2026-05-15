Maltrattamenti in famiglia a Pontedera, arrestato un 55enne

Un uomo di 55 anni, cittadino straniero, è stato arrestato nel pomeriggio del 13 maggio dai Carabinieri della Stazione di Pontedera in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pisa con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento è scaturito da un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa, che avrebbe consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo. Secondo quanto emerso dalle indagini, le presunte condotte vessatorie sarebbero iniziate nel 2024 e si sarebbero protratte nel tempo ai danni della moglie e del figlio convivente.

Dopo le formalità di rito, il 55enne è stato trasferito nella Casa circondariale di Pisa, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria su disposizione del sostituto procuratore di turno