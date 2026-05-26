Vinci, chiusura uffici comunali il 1 giugno. Aperti musei e ufficio turistico

Il Comune di Vinci fa sapere che lunedì 1 giugno 2026 gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico.
Osserveranno l’orario di chiusura gli uffici del palazzo comunale di Piazza Leonardo da Vinci, nel Capoluogo, e della sede distaccata di Spicchio-Sovigliana in Via Battisti 74. Rimarranno chiusi anche gli uffici di Via della Torre, Via Fucini, il magazzino comunale e tutte le biblioteche cittadine.
L’ufficio turistico e le sedi del Museo Leonardiano (biglietteria, Palazzina Uzielli, castello dei Conti Guidi, sezione di pittura in Via Roma e la casa natale di Leonardo ad Anchiano) rimarranno invece aperte negli orari consueti.
Saranno garantiti i servizi essenziali e di pronta reperibilità come previsto dalla legge 146/1990.
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa
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