Cerreto Guidi piange la scomparsa del maestro Emilio Bianconi

Cerreto Guidi è in lutto per la scomparsa di un pezzo della sua storia. Se ne è andato Emilio Bianconi, per tutti 'il maestro Bianconi', una vita da insegnante e tante generazioni di studenti e studentesse cresciuti sotto la sua ala. Aveva ottantacinque anni, è venuto a mancare nelle ore scorse.

Bianconi era in pensione dopo una vita da maestro, era stato una colonna dell'insegnamento e tuttora era ricordato da tantissime persone che ormai sono adulte.

Lascia la moglie e due figli, oltre al genero, la nuora, la sorella, i nipoti e molti ex alunni che lo stanno salutando sui social. Bianconi è alle cappelle dell'ospedale di Empoli fino alle 14.50 del 28 maggio; in seguito - alle 15.30 - il funerale sarà al santuario di Santa Liberata a Cerreto Guidi.

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