Disabile denuncia AT: "Una battaglia per prendere i bus senza 48 ore di preavviso"

Autolinee toscane è stata denunciata da una donna disabile residente a Uzzano (Pistoia). La persona in questione si muove su una sedia a

rotelle e ha sporto denuncia a causa delle numerose difficoltà nel poter prendere l'autobus, dovendo richiedere il servizio 48 ore prima.

Il consigliere regionale di Fdi Diego Petrucci sul suo caso ha presentato una mozione mandata oggi in commissione, con la disponibilità del consigliere Pd Jacopo Melio a collaborare per trovare un testo condiviso.

Petrucci chiede il superamento del regolamento di At sulle 48 ore di preavviso per le persone con mobilità ridotta.

La donna si chiama Annamaria Lorena Graziano ha spiegato che "la battaglia che sto portando avanti è la possibilità di prendere i bus senza la necessità di dover richiedere 48 ore di poter usufruire del servizio: tutti noi disabili abbiamo il diritto di poter prendere i bus quando vogliamo, non dobbiamo essere costretti a programmare la vita. Non è solo una battaglia per il diritto alla mobilità, ma alla dignità".

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