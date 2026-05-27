Empoli attende la sua invasione di podisti: al via la quinta 10K Run

In una domenica già di per sé straricca di eventi anche nella stessa Toscana, le strade di Empoli si coloreranno di ogni sfumatura grazie alle magliette e ai calzoncini dei partecipanti alla quinta 10K Run, divenuta ormai un appuntamento fisso del panorama primaverile per tutti coloro che prediligono la distanza dei 10 km. La corsa, intitolata alla memoria di Ivo Heffler è inserita nel calendario Uisp e rappresenta un evento di grande pregio che in pochi anni ha raccolto una partecipazione sempre di prim’ordine.

Domenica sarà caccia ai primati della corsa, appartenenti a Stefano Massimi in 32’21” e Hodan Mohamed Mohamud in 35’39”. La prova prenderà il via dallo Stadio Castellani, libero dagli impegni calcistici per un disegno del percorso attraverso le strade della cittadina fiorentina fra centro storico e i suoi dintorni, un tracciato piuttosto veloce come si è visto nelle edizioni precedenti. Le adesioni stanno arrivando principalmente questa settimana con le società della provincia e non solo chiamate a presentare i loro elenchi.

Lo start è fissato per le ore 9.00 dalla pista di atletica lato maratona e dalla stessa parte saranno messi a disposizione tutti i servizi, tra cui spogliatoi e docce. C’è ancora tempo per iscriversi al costo di 10 euro per la prova agonistica e 3 euro per la non competitiva. A tutti i competitivi un ricco pacco gara con prodotti del territorio. Le premiazioni riguarderanno i primi 10 delle categorie Assoluti e Veterani, i primi 5 Argento e i primi 3 Oro, oltre alle prime 5 società e si svolgeranno appena conclusa la prova. Per informazioni: Podistica Empolese 1986, info@podisticaempolese.it

Fonte: Ufficio Stampa