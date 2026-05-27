Falsi sms a nome del Comune di Poggibonsi: "Attenzione alla truffa"

Il Comune e la Polizia locale raccomandano attenzione e prudenza nei confronti di un nuovo tentativo di truffa informatica ai danni dei cittadini. Nelle ultime ore diverse persone hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio ingannevole sul proprio telefono cellulare, che ha come oggetto una presunta "violazione del codice della strada registrata" per eccesso di velocità (espressa in km orari). Nel testo si intima il pagamento di una somma pari a 44 euro, invitando l'utente a cliccare su un link per inserire la targa del proprio veicolo.

Tale messaggio è un tentativo di truffa e non proviene in alcun modo dagli uffici comunali che non utilizzano gli SMS per notificare verbali, richiedere dati sensibili o sollecitare pagamenti. Il Comune e la Polizia Locale invitano i cittadini a non cliccare su alcun link, a non inserire dati personali, targhe o informazioni bancarie, a cancellare immediatamente l'SMS.

I verbali amministrativi vengono notificati esclusivamente tramite i canali ufficiali. Tra questi rientrano la posta raccomandata cartacea tradizionale, la Posta Elettronica Certificata (PEC), la Piattaforma SEND (Servizio Notifiche Digitali), accessibile in totale sicurezza tramite l'App IO o il portale dedicato.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa