Festival per l'Ambiente e l'Incontro tra i Popoli, il programma a Tignano

Premio per l'Ambiente a Debora Rasio, medico, oncologa e nutrizionista, con attività di ricerca alla Sapienza Università di Roma. Il suo lavoro unisce medicina, prevenzione e alimentazione, con particolare attenzione al legame tra stile di vita e salute. Attraverso divulgazione, ricerca e pratica clinica, promuove una cultura del benessere fondata su scienza e consapevolezza.

Domenica 28 giugno ore 21.15

"La realtà oltre i confini dei sensi". Incontro con Massimo Citro Della Riva, medico e psicoterapeuta. Esercita a Torino e affianca all’attività medica un percorso di ricerca indipendente e divulgazione. È autore di saggi e opere che intrecciano medicina, storia, cultura e riflessione critica sulla contemporaneità.

Venerdì 3 luglio 2026 ore 21:30

Premio Incontro tra i Popoli a Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico e saggista italiano. E' noto per il suo lavoro di divulgazione scientifica e culturale. Ha insegnato Logica presso l’Università di Torino e ha studiato matematica in Italia, negli Stati Uniti e in Unione Sovietica. Nei suoi libri e interventi intreccia matematica, filosofia, scienza, religione e attualità con uno stile rigoroso, critico e accessibile.

Sabato 4 luglio ore 21:30

Noche Flamenca por la paz

Antonio Porro, guitarra Mariano Manzella, cante Francesco Perrotta, cajon Marta Piva e Claudio Javarone, baile Compañia CJF, cuerpo de Baile

Venerdì 10 luglio ore 21:30

"Alla ricerca della Pace. Di padre in figlio". Incontro con Marco e Gabriele Guzzi

Marco Guzzi è poeta, filosofo e saggista, con una lunga attività di ricerca e divulgazione culturale. Nel 1999 ha fondato i Gruppi Darsi Pace, un percorso di liberazione interiore e trasformazione personale. Gabriele Guzzi è economista e scrittore. È presidente del Movimento l’Indispensabile e affianca all’attività di ricerca e divulgazione una riflessione critica sui temi economici e sociali contemporanei.

Domenica 12 luglio ore 21:15

Concerto degli Artisti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino con "Musiche latine nel mondo"

Giovedì 16 luglio ore 21:15

"Nuove frontiere dello spirito, tra fisica e mistica". Incontro con Federico Faggin, fisico, inventore e imprenditore italiano, residente negli Stati Uniti dal 1968. Faggin non ha inventato solo “il microchip”, ma ha contribuito in modo decisivo alla nascita del microprocessore moderno e delle interfacce tattili. Negli ultimi anni ha dedicato la sua ricerca al rapporto tra scienza, coscienza e natura della realtà.

Sabato 18 luglio ore 21:30

Omaggio a Fabrizio De André con "Un destino ridicolo", recital letterario musicale liberamente ispirato al romanzo di Fabrizio De Andrè e Alessandro Gennari nel trentennale della pubblicazione - Anteprima assoluta in Toscana