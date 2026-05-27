Lutto a Prato: muore Guido Moradei, medico di famiglia e presidente della Camerata strumentale

È morto a Prato Guido Moradei, medico di famiglia e presidente della Camerata strumentale di Prato, già alla guida anche dell’Ordine dei medici della città toscana. Avrebbe compiuto 76 anni il prossimo dicembre.

La camera ardente è stata allestita dalle ore 16.00 alle Cappelle del Commiato della Misericordia di Prato, mentre i funerali si terranno il 29 maggio alle 15.30 nella Cattedrale di Santo Stefano.

A dare l’annuncio è stata la stessa Camerata strumentale, che ha ricordato su Facebook il proprio presidente definendolo “l’amato presidente” e sottolineando che ha dedicato “tanto impegno e tanta passione” alla crescita dell’orchestra fin dalla sua fondazione. Nel messaggio si legge inoltre che Moradei ha rappresentato una guida “irreprensibile”, lasciando “un vuoto immenso” nella comunità musicale e istituzionale.

Anche il Comune di Prato ha espresso cordoglio, ricordando Moradei come una figura capace di guidare la Camerata con “grande spirito di servizio e amore per la musica e la cultura”. Il medico è stato inoltre descritto come molto apprezzato in città per il suo impegno in iniziative di solidarietà, anche durante l’emergenza Covid.

Profondo dolore anche da parte dell’Ordine dei medici di Firenze, che ha ricordato Moradei come “un collega stimato” e una figura di riferimento per la professione medica. Il presidente Pietro Dattolo ha sottolineato il suo ruolo di guida durante anni complessi, compresa la pandemia, evidenziando il suo impegno per la tutela della professione e il rapporto con i colleghi.