Morti sul lavoro, Lenzi: "Regione impegnata per la sicurezza"

“La tragedia avvenuta ad Altopascio, costata la vita al giovane Giacomo Pucci, ci colpisce profondamente e richiama tutti – istituzioni, imprese e parti sociali – a rafforzare ulteriormente l’impegno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”. Si apre così una dichiarazione dell’assessore regionale al lavoro Alberto Lenzi.

“In questo giorno di lutto – evidenzia Lenzi – le istituzioni devono mobilitarsi ancora di più per dare risposte concrete su temi come la salute e la sicurezza del lavoro. Di fronte a eventi così drammatici non bastano le parole: servono investimenti, innovazione, controlli, formazione continua e una responsabilità condivisa per costruire ambienti di lavoro sempre più sicuri”.

L’assessore ha ricordato alcune delle iniziative assunte proprio in questo periodo dalla Regione su questo tema. “Appena una settimana fa abbiamo approvato una delibera che destina ulteriori 2 milioni di euro, attraverso il Pr Fse+ 2021-2027, a un nuovo bando che uscirà a giugno e sosterrà percorsi di formazione aggiuntiva rispetto agli obblighi previsti dalla normativa nazionale.

Con questo nuovo stanziamento salgono a oltre 6 milioni di euro le risorse investite dalla Regione negli ultimi due anni per diffondere tra imprese, lavoratrici e lavoratori la cultura della prevenzione e della sicurezza. Un impegno che ha già prodotto risultati importanti, con 67 progetti avviati o conclusi sul territorio e oltre 13mila persone coinvolte in attività formative.

Siamo convinti che la formazione aggiuntiva rappresenti un pilastro strategico per contrastare infortuni e malattie professionali: investire nel capitale umano significa fornire strumenti concreti per riconoscere i rischi, prevenirli e adottare comportamenti sicuri”.

“Ma accanto alla formazione – continua Lenzi – la Regione sta promuovendo anche collaborazioni e progetti pilota dedicati all’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi, per sviluppare soluzioni innovative capaci di ridurre i rischi nelle attività più pericolose e contribuire a prevenire il ripetersi di tragedie come quella di Altopascio. E’ necessario mettere in atto tutte le iniziative preventive possibili per prevenire il ripetersi di tragedie come quella di Altopascio”

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