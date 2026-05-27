Mugello, terminano il servizio due medici di famiglia

Per gli assistiti degli ambiti Mugello Ovest e Mugello Est è necessario effettuare una nuova scelta
Due conclusioni di servizio il 31 maggio che ricadono nell’ambito Mugello Ovest e Mugello Est, chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello ovest con la conclusione del servizio del dott. Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli della medesima Aggregazione funzionale territoriale (AFT), ovvero tra quei medici che prestano servizio nei Comuni di Scarperia-San Piero, Barberino, Firenzuola.
Per favorire l’accesso al servizio per il cambio medico nell’ambito Mugello Ovest, è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero nei giorni: 3 giugno, 5 giugno e 10 giugno col seguente orario 8,30-12,30 (se necessario l’apertura straordinaria potrà essere prorogata).
Rimangono validi naturalmente anche gli accessi, previa prenotazione allo 055545454 o presso le farmacie, agli sportelli degli uffici amministrativi territoriali e i canali on line utilizzando il servizio della Regione Toscana, accessibile tramite la piattaforma Open Toscana o la app Toscana Salute; per posta elettronica inviando una mail all’indirizzo anagrafesanitaria.mugello@uslcentro.toscana.it.
Nel caso di Marradi dell’ambito di Mugello Est, invece, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell’incarico dal 31 maggio della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'Azienda ha attivato un servizio di prossimità, grazie al coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale della AFT Mugello Est. Qui l’ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei Medici di Medicina Generale della AFT Mugello Est coadiuvati da Medici RUAP, i medici di medicina Generale, cioè, a incarico orario (il calendario dei turni verrà esposto presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana). I cittadini potranno quindi effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei Comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, S. Godenzo, Marradi, Palazzuolo.
Le modalità sono le sempre le medesime: accesso agli sportelli degli uffici amministrativi territoriali o i canali on line utilizzando il servizio della Regione Toscana, accessibile tramite la piattaforma Open Toscana o la app Toscana Salute; per posta elettronica inviando una mail all’indirizzo anagrafesanitaria.mugello@uslcentro.toscana.it.
Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa
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