Nuova pizzeria a Pontedera: apre 'I Guelfi'

Pontedera si arricchisce di una nuova realtà nel panorama enogastronomico cittadino con l’apertura del ristorante pizzeria “I Guelfi” di Massimiliano Maurri, nuova attività che contribuisce a rafforzare l’attrattività commerciale e imprenditoriale del territorio.

L’inaugurazione rappresenta un segnale positivo per la città e per tutto il comparto della ristorazione, confermando la vivacità di Pontedera e la volontà di investire in un territorio dinamico e ricco di opportunità.

“Siamo molto felici – dichiarano le presidenti d'area Futura Cavallini e Valentina Aurilio di Confesercenti Provinica di Pisa – che questa nuova attività abbia scelto di entrare nella grande famiglia di Confesercenti Provinciale di Pisa. Ogni nuova apertura rappresenta un valore aggiunto per il territorio, oltre a testimoniare fiducia nel tessuto economico locale e nelle prospettive di crescita della città”.

Presente all’inaugurazione anche l’assessore al commercio Alessandro Puccinelli, da sempre vicino alle attività del territorio e al tessuto commerciale cittadino, che ha voluto portare il proprio saluto e il sostegno dell’amministrazione comunale a una nuova impresa che investe su Pontedera.

Notizie correlate