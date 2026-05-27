Operaio morto ad Altopascio, disposta l’autopsia sul corpo del 30enne Giacomo Pucci

La procura di Lucca ha disposto l’autopsia sulla salma di Giacomo Pucci, il 30enne di Pescia morto ieri in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda metalmeccanica di Altopascio, in provincia di Lucca.

L’esame autoptico sarà eseguito venerdì prossimo dal medico legale Stefano Pierotti, incaricato dalla procura, che nel frattempo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In vista dell’autopsia potrebbero essere notificati avvisi di garanzia.

Gli investigatori stanno verificando, come previsto in casi simili, il modello organizzativo dell’azienda e il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le indagini sono affidate agli ufficiali di polizia giudiziaria del Dipartimento di prevenzione sul lavoro della Asl Toscana Nord Ovest, che hanno già posto sotto sequestro l’area dell’azienda dove si è verificato l’incidente mortale. Sotto sequestro anche la pressa che avrebbe travolto l’operaio e il transpallet utilizzato per la movimentazione del macchinario.

Sono stati acquisiti anche documenti tecnici utili agli accertamenti. La vittima risultava regolarmente assunta presso l’azienda, che conta circa 40 dipendenti ed è specializzata nella progettazione di impianti per l’industria chimica e farmaceutica.

Prosegue inoltre l’ascolto dei testimoni presenti al momento della tragedia, mentre gli inquirenti continuano le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Fonte: Ufficio Stampa