Orientamento UNIPI: aperte le iscrizioni al SummerCamp, la novità 2026 'Fibonacci Escape Room'

Quindici minuti di tempo, enigmi da risolvere e un codice segreto a sei cifre da trovare per aprire il baule finale. È questa la sfida della nuova “Fibonacci Escape Room”, una delle principali novità del SummerCamp@Unipi 2026, l’iniziativa di orientamento dell’Università di Pisa dedicata alle studentesse e agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Il SummerCamp@Unipi 2026 si svolgerà giovedì 11 e venerdì 12 giugno 2026, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso il Polo Fibonacci (Largo B. Pontecorvo, 3 – Pisa). Le iscrizioni sono aperte e sono ancora disponibili posti liberi: studentesse e studenti interessati possono partecipare compilando ilform on line.

Il SummerCamp rappresenta un’occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Ateneo, visitare gli spazi universitari, partecipare a laboratori, seminari, dimostrazioni e incontri con tutor e docenti, ricevendo informazioni utili sui corsi di studio, sui servizi agli studenti e sulle opportunità offerte dall’Università di Pisa. Quest’anno poi c’è la novità della “Fibonacci Escape Room”, un gioco in cui le squadre, da tre a cinque partecipanti, saranno chiamate a mettere alla prova logica, intuito e spirito di collaborazione in un percorso che passa attraverso i dipartimenti dell’Ateneo.

Il programma prevede inoltre attività dedicate all’orientamento consapevole, al metodo di studio e alla gestione dell’ansia da esame, insieme a momenti di approfondimento nelle diverse aree disciplinari. Saranno anche a disposizione informazioni sulle modalità di iscrizione e sui servizi disponibili come ad esempio lo sportello DSA, USID – Ufficio per l’Inclusione di studenti con disabilità, borse di studio

Al termine delle giornate verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)

Fonte: Università di Pisa