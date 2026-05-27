Pontedera riceve in municipio i campioni di Calciando Insieme

Il Pontedera Calciando Insieme, che ha ottenuto il titolo di campione regionale nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, è stato ricevuto ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune. Presenti i giocatori, lo staff tecnico e quello dirigenziale. L'assessore allo sport Mattia Belli e il presidente del Consiglio Comunale Marco Salvadori hanno consegnato una targa per i successi conseguiti. Oltre al primato regionale è arrivato infatti anche un sesto posto a livello nazionale.

"Celebriamo un percorso svolto in questi anni - ha detto Belli rivolgendosi ai ragazzi - e siete un orgoglio per questa città. Oggi premiamo un lavoro andato avanti da tempo, fatto di impegno e collaborazione, che ha dato vita ad un bellissimo gruppo. Una crescita continua, sul piano sportivo e sul piano umano, che ancora promette di dare tanto a tutta la comunità".

"Spirito di squadra, rispetto reciproco, esperienza di vita" sono state le parole ripetute nei vari interventi, ricordando l'avvio di una storia emozionante nata nel 2017, che ha già scritto molte pagine e che ne attende tante altre per il futuro.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

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