Pontedera riceve in municipio i campioni di Calciando Insieme

Sport Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Pontedera Calciando Insieme, che ha ottenuto il titolo di campione regionale nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, è stato ricevuto ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune. Presenti i giocatori, lo staff tecnico e quello dirigenziale. L'assessore allo sport Mattia Belli e il presidente del Consiglio Comunale Marco Salvadori hanno consegnato una targa per i successi conseguiti. Oltre al primato regionale è arrivato infatti anche un sesto posto a livello nazionale.

"Celebriamo un percorso svolto in questi anni - ha detto Belli rivolgendosi ai ragazzi - e siete un orgoglio per questa città. Oggi premiamo un lavoro andato avanti da tempo, fatto di impegno e collaborazione, che ha dato vita ad un bellissimo gruppo. Una crescita continua, sul piano sportivo e sul piano umano, che ancora promette di dare tanto a tutta la comunità".

"Spirito di squadra, rispetto reciproco, esperienza di vita" sono state le parole ripetute nei vari interventi, ricordando l'avvio di una storia emozionante nata nel 2017, che ha già scritto molte pagine e che ne attende tante altre per il futuro.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pontedera
Attualità
5 Maggio 2026

Al via la quindicesima edizione della Randonnée della Valdera

Domenica 10 maggio, con partenza alle ore 8,30, dal centro sportivo Galimberti, va in scena la quindicesima edizione della Randonnée della Valdera. La tradizionale manifestazione ciclo turistica in mountain bike [...]

Toscana
Sport
8 Aprile 2026

#La Partita del Futuro, da oltre 1000 scuole idee e progetti per valorizzare i beni comuni

Idee e progetti da tutta la Toscana per un evento che vede coinvolte 1.333 scuole secondarie di II grado impegnate a prendere coscienza dell’importanza dei beni comuni nel proprio territorio, [...]

Toscana
Attualità
6 Febbraio 2026

Milano-Cortina: ecco i toscani protagonisti delle Olimpiadi invernali

Sono tre gli atleti toscani pronti a scendere in pista alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che prendono il via oggi con la cerimonia di apertura prevista per questa sera. Dalla Valdera [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

torna a inizio pagina