Rissa in una macelleria araba a Viareggio vicino alla stazione: due feriti

Momenti di tensione nel pomeriggio a Viareggio, dove si è verificata una rissa all’interno di una macelleria araba situata nella zona vicina alla stazione ferroviaria.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe avvenuto tra i gestori dell’attività e tre avventori. Durante la lite sono rimaste ferite due persone, fortunatamente in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti rapidamente polizia e carabinieri, che hanno evitato un ulteriore aggravarsi della situazione. Presenti anche i sanitari del 118, con un’automedica e due ambulanze.

I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Viareggio per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona, che hanno espresso timori per il ripetersi di situazioni simili. Alcuni residenti hanno riferito che episodi di tensione nell’area non sarebbero isolati.