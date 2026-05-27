San Miniato Basso, la biblioteca sarà intitolata a Carlo Collodi

La biblioteca comunale di San Miniato Basso sarà intitolata a Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini, autore de “Le avventure di Pinocchio”, uno dei capolavori più celebri e universalmente riconosciuti della letteratura per l’infanzia. La decisione nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare il profondo legame storico, culturale e identitario tra la figura di Collodi e il territorio di San Miniato, in particolare con San Miniato Basso, che fino al 1924 portava ufficialmente il nome di “Pinocchio”. Un toponimo antico, radicato nella storia locale e tradizionalmente associato alle aree boschive e alle pinete presenti nella zona, ma anche legato ad altre interpretazioni storiche connesse all’antico “Ponte del Pidocchio”, luogo di transito lungo la via Francigena. Secondo studi storici e testimonianze consolidate nel tempo, proprio da questo nome Carlo Lorenzini avrebbe tratto ispirazione per il protagonista della sua opera più famosa, rafforzando così un rapporto culturale che negli anni è stato ulteriormente valorizzato attraverso iniziative e collaborazioni istituzionali, come il Patto di Amicizia siglato nel 2016 tra il Comune di San Miniato e la Città di Pescia, città natale di Collodi.

«Intitolare la biblioteca di San Miniato Basso a Carlo Collodi, nell'anno del bicentenario dalla nascita, significa riconoscere e valorizzare una parte importante della nostra identità culturale – dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli –. Il legame tra il nostro territorio e la figura di Pinocchio rappresenta un patrimonio storico e simbolico che vogliamo continuare a promuovere, soprattutto tra le nuove generazioni. La biblioteca è il luogo ideale per custodire e trasmettere il valore della lettura, dell’immaginazione e della cultura».

L’intitolazione della biblioteca si inserisce inoltre in un più ampio percorso di riqualificazione degli spazi della struttura, attualmente chiusa al pubblico per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino della salubrità degli ambienti, rifunzionalizzazione dei locali e rinnovo degli arredi. L’importo complessivo delle opere edili ammonta a 150mila euro. Gli interventi interni, che riguardano il ripristino degli intonaci, l’adeguamento dell’impianto elettrico in funzione del nuovo allestimento e la successiva imbiancatura, sono ormai in fase di completamento. Successivamente l’impresa esecutrice procederà con le lavorazioni esterne, anch’esse finalizzate al ripristino degli intonaci e alla nuova tinteggiatura delle facciate.

«Si tratta di un intervento importante che restituirà alla comunità spazi più funzionali, sicuri e accoglienti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco –. Stiamo completando le opere interne e nelle prossime settimane partiranno anche gli interventi esterni. L’obiettivo è riconsegnare alla cittadinanza una biblioteca rinnovata sia negli ambienti sia negli arredi, all’altezza del ruolo culturale che svolge quotidianamente sul territorio».

Con questa intitolazione, il Comune di San Miniato intende rafforzare ulteriormente il valore culturale e simbolico della biblioteca come luogo di crescita, formazione e promozione della lettura, dedicandola ad una figura che continua ancora oggi a parlare a bambini, ragazzi e adulti di tutto il mondo.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa