Sfruttamento del lavoro in azienda agricola: arrestato un uomo a Porto Azzurro

Un caso di presunto sfruttamento lavorativo in un’azienda agricola all’Isola d’Elba ha portato all’arresto di un uomo da parte dei Carabinieri di Porto Azzurro (Livorno).

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe costretto una persona a turni di lavoro eccessivamente pesanti e prolungati, con una retribuzione non adeguata e in condizioni alloggiative precarie.

L’arresto in flagranza è scattato con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’uomo, originario di un’altra regione ma residente da anni sull’isola e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nell’ambito di un’indagine avviata a seguito di una segnalazione.

Gli accertamenti hanno permesso di far emergere in breve tempo un quadro indiziario ritenuto particolarmente grave dagli inquirenti.

A seguito dell’udienza di convalida, il tribunale ha disposto nei confronti dell’uomo la misura degli arresti domiciliari.