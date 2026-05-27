Sospetto caso di Chikungunya nel Valdarno, disinfestazione straordinaria intorno all’ospedale della Gruccia

Interventi larvicidi e adulticidi disposti dal Comune di San Giovanni Valdarno dopo la segnalazione di una possibile infezione
Scatta una disinfestazione straordinaria nel Valdarno dopo la segnalazione di un caso sospetto di virus Chikungunya. Gli interventi interesseranno l’area esterna dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia, nel territorio di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo.
A comunicarlo è stata la Asl Toscana Sud Est, spiegando che, dopo la segnalazione avvenuta nella giornata del 26 maggio, il Comune ha disposto una serie di trattamenti mirati contro gli insetti vettori.
Nella serata odierna saranno effettuati trattamenti larvicidi, mentre a partire dalle 21.30 scatteranno i trattamenti adulticidi nel perimetro dell’area ospedaliera.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, il servizio di vigilanza impedirà il passaggio dei pedoni nelle zone interessate. Inoltre è stata predisposta apposita cartellonistica informativa all’interno e all’esterno della struttura sanitaria.
La Asl invita la popolazione, in via precauzionale, a “evitare di sostare nelle aree aperte durante le fasi di trattamento, non parcheggiare nelle aree attigue alle zone di trattamento e tenere chiuse porte e finestre”.
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