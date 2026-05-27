Furto in una gioielleria di Cortona: arrestate due 'trasfertiste'

Hanno rapinato una gioielleria a Cortona, una 42enne una 32enne della provincia di Salerno sono state arrestate. Entrambe erano note alle forze dell'ordine.

Sono entrate come normali clienti in una gioielleria vicino la stazione di Terontola. Dopo aver distratto il titolare del negozio, hanno rubato diversi monili in oro per un valore di circa duemila euro. Dei collaboratori del titolare si sono accorti del furto e hanno chiamato i carabinieri.

I militari hanno bloccato le due donne e restituito la refurtiva al proprietario. Inoltre, è emerso che le due donne non erano nuove alla commissione di furti, commessi, in varie regioni d'Italia, con la stessa tecnica, presso gioiellerie. Sono considerate due 'trasfertiste'.

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