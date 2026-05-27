Workshop di scrittura horror alla Nessun Dove di Empoli

La Libreria NessunDove di Empoli ospita “Scrivere da paura”, workshop di scrittura creativa per adulti dedicato al genere horror, condotto dal docente Andrea Marchetti.

Il laboratorio si svolgerà in tre incontri, nelle serate di lunedì 8, 15 e 22 giugno, dalle 21.00 alle 23.00, presso la libreria.

Il percorso è pensato per chi desidera avvicinarsi alla scrittura horror non solo come genere letterario, ma anche come strumento per esplorare le fratture del reale, le inquietudini quotidiane e quelle zone d’ombra che spesso la narrativa sa rendere visibili meglio di qualunque spiegazione razionale.

Durante gli incontri, i partecipanti lavoreranno sull’analisi comparata di un racconto di Edgar Allan Poe e di un racconto di Stephen King, affrontando alcune tecniche fondamentali della narrazione: costruzione della tensione, voce narrante, ambientazione, suspense, gestione del non detto e finali disturbanti.

L’obiettivo del workshop è accompagnare ogni partecipante nella progettazione e nella scrittura di un racconto horror originale, attraverso esercizi pratici, confronto e strumenti di analisi narrativa.

Il corso è rivolto ad adulti e partirà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Il costo complessivo del workshop è di 55 euro complessive.

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