Ascensore del Cencione di San Miniato, Forza Italia: "Pd immobile da più di 20 anni"

Si torna a parlare dell'ascensore del Cencione di San Miniato. A intervenire è Forza Italia San Miniato che, in una nota, attacca l'amministrazione comunale dopo le dichiarazioni dell'assessore ai lavori pubblici sulla mancata manutenzione dell'impianto negli ultimi vent'anni.

"L’assessore ai lavori pubblici ammette il fallimento della gestione del Pd di San Miniato - si legge nella nota di Forza Italia San Miniato -. Durante la discussione di un'interrogazione verbale, l'assessore ha dichiarato apertamente che da oltre vent'anni l’ascensore non è mai stato mantenuto in condizioni adeguate. Una confessione grave, che certifica anni di incuria e gestione superficiale".

Secondo il partito, "a pagare il prezzo di tutto questo sono ancora una volta i cittadini, i commercianti e l’intera città, ormai stremata da una politica fatta di emergenze continue e interventi improvvisati".

Nel documento si sottolinea inoltre come "l’ascensore resterà fermo ancora a lungo" e che "anche questa volta l’amministrazione procede con lavori a singhiozzo, senza un vero coordinamento e senza aver predisposto fin dall’inizio una perizia tecnica seria e definitiva che permettesse una riapertura rapida e risolutiva".

Critiche anche sulla gestione delle risorse pubbliche: "Quello che il Comune continuerà a spendere saranno soldi pubblici utilizzati per interventi fatti “a occhio”, senza una pianificazione concreta e senza affrontare davvero il problema alla radice".

Nel mirino anche gli ultimi interventi annunciati: "Adesso si parla del cambio del quadro elettrico, dopo migliaia di euro già spesi in continui interventi tampone. Poi si dovrà attendere il collaudo, sperando che finalmente tutto funzioni".

Per Forza Italia, inoltre, "anche la navetta stanziata dall’amministrazione appare come un amaro contentino: sarà presente soltanto per tre giorni alla settimana, lasciando scoperto tutto il resto dei giorni. Come se la città vivesse solo il 40% della settimana e come se cittadini, lavoratori e commercianti non avessero esigenze quotidiane continue".

"Ma una domanda ai cittadini viene spontanea: siete davvero sicuri che questo Pd San Miniato rappresenti ancora la scelta giusta per la città?. Una città bella, funzionale e viva avrebbe bisogno di visione, organizzazione e cura - concludono -. Invece si continua a lasciare spazio al degrado, ai disagi e allo strazio quotidiano dei cittadini e delle attività del centro. Devono essere fatte scelte diverse dalla politica fallimentare del Pd san miniatese".