Montelupo nel Cuore: "Allagamenti nel sottopasso. Serve una soluzione"

Nell’ultimo consiglio comunale del 26 maggio scorso era in discussione un’interrogazione a firma dei consiglieri comunali di Monteluponelcuore Maddalena Pilastri, Federico Pavese e Cristiano Bigalli riguardante i continui allagamenti che interessano il sottopasso pedonale che collega la frazione di Le Graziani al centro cittadino, da viale Centofiori. I consiglieri del centrodestra chiedevano se ci fossero azioni in essere per risolvere il problema in maniera strutturale.

"Abbiamo risposto alle lamentele di cittadini che ci hanno segnalato come, da anni, ad ogni pioggia un po’ più forte, quel sottopasso si allaghi, rendendone molto difficile la fruizione ai pedoni, spesso anziani e genitori con bimbi piccoli, che utilizzano quello strumento per bypassare un pericoloso attraversamento diretto della Ss 67" spiega Federico Pavese.

"La risposta che ci è stata data - continua il consigliere Pavese - non ci ha del tutto convinti: se da una parte, si afferma che il problema è ben attenzionato dall’amministrazione comunale e questo ci fa piacere, dall’altra si fa capire che gli investimenti per una possibile soluzione, ovvero il potenziamento del sistema di pompa idraulica e del quadro elettrico, non rientrano, ad oggi, nelle priorità del comune di Montelupo, vista anche la riflessione del sindaco Londi che ha dichiarato che probabilmente l’investimento potrebbe essere sproporzionato all’utilizzo del sottopasso da parte dei cittadini.

Insomma - conclude Pavese - noi pensiamo che ogni cittadino abbia la stessa dignità nel vedere risolvere un problema che lo tocca da vicino. E certo non ci mettiamo a contare le persone che quotidianamente utilizzano il sottopasso per recarsi, in sicurezza, da Le Graziani, zona residenziale che ha avuto un buono sviluppo negli anni, verso la zona centrale del paese, ricca di servizi utili. Per questo continueremo anche noi a monitorare, sollecitando ancora una soluzione quanto meno migliorativa della situazione attuale".

Fonte: Gruppo consiliare Monteluponelcuore