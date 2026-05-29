Cambia la viabilità per la 10K Run Empolese

Domenica 31 maggio 2026, a partire dalle ore 9 fino alle 11 circa, si svolgerà la 5^ edizione della 10K Run Empolese.
Per l'evento podistico, questo è il seguente programma:
Partenza dalla pista di atletica stadio Carlo Castellani, uscita stadio, immissione a sinistra in via delle Olimpiadi, immissione via della Tinaia, a destra via del Ponte, via di Cortenuova, a sinistra via Giro Delle Mura Nord, a sinistra via di Pontorme, a sinistra via Del Piano D’Isola, a destra via Arnovecchio, a sinistra via Piano Della Tinaia, a sinistra via Tinaia, a destra via Delle Olimpiadi, a destra via Della Maratona, a sinistra ingresso porta entrata stadio via delle Olimpiadi, pista di atletica. Arrivo davanti alla Maratona.
In vista dell'evento, l'ordinanza 241 del 29 maggio 2026 ordina la sospensione temporanea della circolazione per la gara agonistica e per la gara ludico-motoria non competitiva, sulle strade comunali dei percorsi indicati, relativamente ai tratti di strada così come individuati nel presente provvedimento.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso
relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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