A Casa Betania festa per i 111 anni di Gentilina Raccosta

Un traguardo straordinario, da celebrare con affetto, riconoscenza e grande partecipazione. La signora Gentilina Raccosta, ospite presso Casa Betania, compirà 111 anni il prossimo 2 giugno.

Come ormai da tradizione, anche quest’anno la RSA di Serravalle Pistoiese sta organizzando un momento di festa dedicato alla signora Gentilina, condiviso con i suoi familiari, gli amici, i volontari, gli ospiti e il personale della struttura.

La festa si terrà sabato 6 giugno alle ore 15.30, nel giardino di Casa Betania, e vedrà la partecipazione dei familiari della signora Raccosta, dei volontari, degli amici, di tutti gli ospiti della RSA e degli operatori della struttura.

Anche per questa edizione è stata invitata una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Serravalle Pistoiese. Il Sindaco ha già confermato la propria presenza, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione a Casa Betania e del riconoscimento del valore umano e sociale di questo importante momento di comunità.

Casa Betania, gestita da Elleuno Cooperativa Sociale, è una Residenza Sanitaria Assistenziale che accoglie persone anziane con bisogni di supporto socio-assistenziale e sanitario, ponendo al centro la persona, la qualità della relazione e l’attenzione quotidiana ai bisogni di ciascun ospite.

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