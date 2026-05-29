Torna torna l'Estate Bientinese: un'intera stagione per vivere il paese

Un’intera estate per vivere il paese, sostenere il tessuto locale e creare occasioni di incontro per tutte le età. È questo lo spirito dell’Estate Bientinese, la rassegna di eventi che accompagnerà i prossimi mesi con un ricco calendario di appuntamenti tra musica, spettacoli, cultura, sport, iniziative per grandi e piccini e momenti di socialità diffusi su tutto il territorio comunale.

Il programma nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Bientina, le associazioni, il volontariato e le numerose realtà del territorio. Un lavoro condiviso che anche quest’anno permetterà di proporre una delle programmazioni estive più ampie della zona.

Dal 30 maggio al 27 settembre saranno oltre 35 gli appuntamenti in calendario, con una grande varietà di iniziative pensate per coinvolgere tutte le età e diversi interessi: feste a tema - latinoamericana, hippie, Aperikokomero - concerti con Gianmarco Bagutti e tributi a Battisti e agli Abba, rassegne culturali e sportive, spettacoli teatrali, un ampio programma di escursioni - tra cui l’immancabile “Lucciolata” -, la tradizionale festa dei commercianti e la XXXIV edizione del Palio di San Valentino.

“L’Estate Bientinese rappresenta molto più di un semplice calendario di eventi - dichiara il Sindaco Dario Carmassi - È la volontà di costruire un paese vivo e partecipato anche nei mesi estivi, grazie all’impegno delle tante realtà locali che hanno scelto di fare rete per dare vita a un programma capace di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori. Una visione che si inserisce nel percorso portato avanti negli ultimi anni e che continua a crescere grazie al dinamismo delle associazioni, del volontariato, delle attività commerciali e di tutte le realtà del territorio che anche quest’anno hanno collaborato alla costruzione di un’estate ricca di occasioni di incontro e socialità.”

“Dietro questa rassegna c’è un grande lavoro di squadra - aggiunge Alessandro Cai, Vicesindaco con delega al Commercio - costruito con l’obiettivo di offrire occasioni di aggregazione e intrattenimento, ma anche valorizzare il paese nella sua interezza e sostenere il commercio locale attraverso eventi diffusi su tutto il territorio comunale. Un ringraziamento va alle associazioni, agli uffici comunali e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del programma e che, con il loro impegno, renderanno Bientina viva e partecipata per tutta l’estate.”

Fonte: Comune di Bientina - Ufficio Stampa