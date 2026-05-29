Farmacie di turno dal 29 maggio al 5 giugno

EMPOLI

da venerdì 29 maggio dalle 20:00 a venerdì 5 giugno alle 20:00

Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 - tel. 0571-80648

Farmacia Bolognesi - Via Valdorme, 83 (località Pozzale) - tel. 0571-924177

Farmacia in appoggio:

sabato 30 maggio 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 Montelupo Fiorentino– tel. 0571-51042 E 0571-51795

FUCECCHIO

da venerdì 29 maggio dalle 20:00 a venerdì 5 giugno alle 20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056

Farmacia in appoggio:

martedì 2 giugno 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Comunale N° 2 - Via L. da Vinci, 18, località San Donato, San Miniato - tel. 0571 33899

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

da venerdì 29 maggio dalle 20:00 a venerdì 5 giugno alle 20:00

Farmacia Comunale Civitas Montopoli S.r.L – Via Nazionale, 17/b (località Capanne) – 0571-467223

CERTALDO

da venerdì 29 maggio dalle 20:00 a venerdì 5 giugno alle 20:00

Farmacia Fiano – Via Firenze, 85 – tel. 0571-669019 E 330-731123

Farmacia in appoggio:

sabato 30 e domenica 31 maggio 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

CASTELFIORENTINO

da venerdì 29 maggio dalle 20:00 a venerdì 5 giugno alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013

Farmacia in appoggio:

sabato 30 e domenica 31 maggio 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Nova Montespertoli – Viale Giacomo Matteotti, 33 Montespertoli – tel. 0571-609926

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.