Firenze sempre più cara: bollette, affitti e spesa mettono in difficoltà le famiglie

Economia e Lavoro Firenze
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Lo studio basato su dati Istat dice che dall’inizio dell’anno il costo della vita è aumentato del 2,5%

Il caro prezzi continua a pesare sui bilanci delle famiglie di Firenze. Secondo uno studio realizzato da Facile.it su dati Istat, dall’inizio dell’anno il costo della vita nel capoluogo toscano è aumentato del 2,5%, ma dietro questa media si nascondono rincari ben più consistenti nelle principali voci di spesa quotidiana.

A preoccupare maggiormente sono soprattutto i costi legati alla casa. Le bollette dell’energia elettrica hanno registrato ad aprile un incremento del 6,5% su base annua, mentre quelle del gas sono cresciute del 2,2%. In aumento anche gli affitti, che segnano un +4,5%, confermando le difficoltà sempre più evidenti per chi vive in città, soprattutto tra giovani, studenti e famiglie con redditi medio-bassi.

Più stabile la situazione dei mutui: quelli a tasso fisso restano invariati, mentre i variabili avevano mostrato una lieve flessione rispetto allo scorso anno. Tuttavia, dopo lo scoppio del conflitto in Iran, gli indici sono tornati a salire da marzo, con un aumento medio di circa l’1% delle rate mensili. Secondo le previsioni, nei prossimi mesi i costi potrebbero crescere ulteriormente fino a tornare ai livelli del 2025.

Non va meglio sul fronte alimentare. Il carrello della spesa dei fiorentini continua a rincarare: i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati complessivamente del 2%, ma alcune categorie registrano aumenti molto superiori. Ortaggi, tuberi e legumi salgono del 4,6%, la carne del 5,5% e il pesce del 5,7%.

A incidere pesantemente sui budget familiari sono anche i trasporti. Il carburante, ad aprile, ha fatto segnare a Firenze un aumento del 12,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Unico dato in controtendenza quello delle assicurazioni auto: secondo l’Osservatorio Facile.it, il premio medio delle polizze Rc auto è diminuito del 4,6%.

Il quadro appare ancora più preoccupante se si osserva l’andamento degli ultimi cinque anni. Dal 2021 al 2025, infatti, l’indice generale dei prezzi a Firenze è cresciuto del 17%. Ancora più marcati gli aumenti nei settori chiave della vita quotidiana: i prodotti alimentari hanno registrato un +30%, le spese per l’abitazione un +38%, i trasporti un +15% e i servizi di ristorazione un +16%.

Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi 2025, oltre la metà dei contribuenti fiorentini – il 54% – dichiara un reddito annuo inferiore ai 26mila euro.

 

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