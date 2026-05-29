"Perdiamo un fratello": a Sant'Ansano l'ultimo saluto a Albini

Massimiliano Albini, detto Principe, se ne è andato a 45 anni per un incidente stradale. Oggi, venerdì 29 maggio, a cinque giorni dalla sua scomparsa, tra si sono tenuti a Sant'Ansano (Vinci) i funerali. Moltissime persone hanno reso omaggio per l'ultima volta a Albini, un grande striscione è comparso fuori dalla chiesa: "Il calcio perde un principe, noi perdiamo un fratello".

Molte lacrime, ma anche tanti cori per il 45enne morto all'improvviso su via di Pietramarina domenica scorsa. Era un grande tifoso dell'Empoli ed erano presenti alle esequie anche i suoi compagni di Maratona, che lo hanno ricordato commossi, tra bandiere, fumogeni e sciarpe azzurre e non solo.

Presenti anche le autorità di zona come i sindaci di Vinci e Montelupo. Albini era un calciatore molto apprezzato, aveva giocato anche a Montelupo e in tante zone dell'Empolese.