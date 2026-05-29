Casciana, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: conducente estratto dai Vigili del Fuoco

Incidente questo pomeriggio in via Traversa Livornese, a Casciana Terme Lari, dove un'auto è uscita di strada finendo nel fossato a margine della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Pisa e gli agenti della polizia municipale di Lari.
Secondo quanto appreso, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora in corso di accertamento. I vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 16.43, hanno estratto l'uomo dall’abitacolo affidandolo poi alle cure del personale sanitario.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
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