Rinnovo parco autobus, da Regione ulteriore stanziamento di 7,3 milioni

Con uno stanziamento di circa 7,3 milioni di euro la Regione Toscana conferma e integra la sua partecipazione economica al piano di Autolinee Toscane per il rinnovo del parco di autobus circolanti sulle strade toscane.

"Per contribuire ad aumentare sicurezza ed affidabilità del tpl – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani - oltre che per abbattere ulteriormente le emissioni inquinanti, la Giunta regionale ha scelto negli anni scorsi di partecipare al rinnovo del parco mezzi utilizzato per il trasporto pubblico locale su gomma e destinare a questo ben 25 milioni di euro tratti dalle risorse FESR 2021-2027. Nell’agosto 2025, in prima battuta abbiamo destinato a questo scopo circa 17,7 milioni di euro. Ora, nel corso dell’ultima seduta di Giunta, abbiamo deliberato le restanti risorse, per 7,3 milioni, necessarie per arrivare alla cifra totale. Rispettiamo gli impegni presi e partecipiamo al cambiamento della mobilità toscana, sempre più sostenibile".

"Questo investimento – aggiunge l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni - contribuirà ad un ulteriore miglioramento del trasporto pubblico con bus rinnovati, più comodi, più affidabili, più sicuri e soprattutto meno inquinanti, per una mobilità sempre più attenta all’ambiente”. “I 7,3 milioni FESR che la Giunta regionale ha destinato – precisa Boni - saranno spalmati su due annate: circa 641.000 euro nel 2026 e oltre 6.659.000 euro nel 2027. In questo modo parteciperemo al Piano di acquisizione presentato da Autolinee Toscane e doteremo progressivamente tutte le linee toscane di mezzi nuovi e più adeguati ad un moderno servizio di tpl".

Fonte: Regione Toscana