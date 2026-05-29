Nuovo direttivo per il Centro Commerciale Naturale di Calcinaia: Chiara Salutij eletta nuova presidente

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Nuovo direttivo e nuova presidente per il Centro Commerciale Naturale di Calcinaia. A guidare il Ccn sarà Chiara Salutij, eletta alla presidenza nel corso dell’assemblea per il rinnovo delle cariche associative. Ad affiancarla nel nuovo incarico saranno la vicepresidente Sara Puzone, Irene Paoli e la tesoriera Sandra Fruzzetti, componenti del direttivo che accompagnerà il percorso dell’associazione nei prossimi anni con l’obiettivo di valorizzare il tessuto commerciale e le attività del territorio.

Come Confesercenti Provinciale Pisa vogliamo ringraziare la presidente uscente Mina Risola per il lavoro svolto in tutti questi anni e per il contributo dato alla crescita del Centro Commerciale Naturale di Calcinaia – sottolinea l’associazione –. Un impegno importante che ha permesso al Ccn di consolidare il proprio ruolo sul territorio attraverso iniziative, eventi e attività di promozione a sostegno del commercio locale”.

Congratulazioni anche dal Responsabile Provinciale Claudio Del Sarto rivolge quindi i migliori auguri di buon lavoro alla nuova presidente Chiara Salutij e a tutto il direttivo: “Siamo felici di poter continuare a supportare il Ccn nelle future iniziative e nei progetti che verranno portati avanti, confermando la piena collaborazione della nostra associazione di categoria per la valorizzazione del commercio di vicinato e della comunità di Calcinaia”.

Il CCN rappresenta una realtà importante per Calcinaia – dichiara il Sindaco Cristiano Alderigiperché contribuisce a mantenere vivo il tessuto commerciale e sociale del nostro paese. A Chiara Salutij vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, commercianti e associazioni siano fondamentali per continuare a far crescere il territorio.”

Le attività commerciali di prossimità sono un presidio economico ma anche sociale – aggiunge il Vicesindaco Flavio Tanie come Amministrazione continueremo a lavorare per sostenere il commercio locale e le realtà associative che si impegnano concretamente per animare e valorizzare Calcinaia. Ringraziamo Mina Risola per il lavoro svolto e accogliamo con piacere Chiara Salutij, augurandole un percorso ricco di soddisfazioni.”

Fonte: Confesercenti Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Attualità
29 Maggio 2026

Sant'Anna Science Cafè 2026: tre serate gratuite a Pisa sulla ricerca che punta alla Luna

La nuova edizione del Sant’Anna Science Cafè ha un grande tema conduttore: la ricerca di frontiera che punta alla Luna. L’evento di divulgazione scientifico aperto al pubblico e a ingresso [...]

Pisa
Attualità
28 Maggio 2026

Pisa, terminati i lavori di recupero dell'ex serbatoio sulle mura storiche

Nell’ambito delle attività di monitoraggio dei progetti PNRR, la prima commissione consiliare permanente ha svolto un sopralluogo presso l’ex serbatoio dell’acquedotto situato lungo il camminamento delle mura urbane all’altezza di [...]

Pisa
Attualità
28 Maggio 2026

AI e oncologia, prestigioso premio per Paolo Ciracì di UniPi

Paolo Ciracì, medico specializzando all’ultimo anno in Oncologia Medica all’Università di Pisa e attualmente Research Fellow presso l’Hospital del Mar Research Institute di Barcellona, ha ricevuto il Merit Award dell’American Society [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina