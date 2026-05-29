Ospedali e case di comunità, la Toscana sempre più vicina ai target Pnrr

Per la realizzazione della nuova rete della sanità territoriale la Toscana si avvicina sempre di più al raggiungimento dei target Pnrr. Con due delibere approvate oggi, la giunta ha preso atto dell’entrata in funzione di 5 nuovi Ospedali di Comunità e 29 Case di Comunità in tutto il territorio regionale.

I due atti portano ufficialmente a 54 il conto delle case di comunità e a quota 9 il numero degli ospedali di comunità attivati grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che hanno finanziato i relativi investimenti.

“Siamo ormai prossimi al completamento del programma che ci eravamo dati per dare vita entro il prossimo 30 giugno ad almeno 70 case e 23 ospedali di comunità”, spiega il presidente Eugenio Giani, che esprime soddisfazione e rivolge un ringraziamento per l’impegno e il lavoro delle strutture regionali e delle Asl.

“Queste nuove strutture – osserva il presidente – costituiscono la vera riforma del nostro servizio sanitario. Un progetto complessivo che la Toscana sta realizzando completamente e per il quale cui rivendica la propria capacità di aver saputo cogliere la straordinaria opportunità offerta dal Piano di ripresa e resilienza”.

“Potremo – conclude – portare sempre di più le prestazioni sanitarie regionali ad un livello che non solo risponde alle esigenze dei cittadini ma è in grado di offrire un servizio integrato di prossimità ed appropriato alle necessità dei toscani”.

Nel dettaglio, i nuovi 5 ospedali di comunità, la cui entrata in funzione è stata attestata con le delibere odierne, si trovano a Firenze (via Torregalli), Pistoia (viale Matteotti), Lucca (via Ospedale), Cecina (Li) e Piombino (Li).

Per quanto riguarda le case di comunità, invece, 12 rientrano nella città Metropolitana di Firenze, 6 nella provincia di Pisa, 4 in quella di Grosseto, 3 in quella di Arezzo, e una per ogni provincia a Massa Carrara, Prato, Lucca e Pistoia.

Fonte: Regione Toscana