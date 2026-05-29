Pontedera, cade dalla canoa nell'Arno: intervengono i vigili del fuoco

Cronaca Pontedera
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L'uomo è riuscito a raggiungere autonomamente la riva senza riportare ferite, ma si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero dei beni personali rimasti a bordo del natante

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti questo pomeriggio nei pressi del Parco dei Salici, sul fiume Arno a Pontedera, dopo che un cittadino belga è scivolato dalla propria canoa durante un'attività sportiva.

Secondo quanto appreso, l'uomo è riuscito a raggiungere autonomamente la riva senza riportare ferite, ma si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero dei beni personali rimasti a bordo del natante.

Le squadre dei vigili del fuoco di Pisa, intervenute intorno alle 14.36, hanno effettuato le operazioni con l'ausilio di un’imbarcazione nautica proveniente dalla sede centrale.

Nessuna persona è rimasta ferita.

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