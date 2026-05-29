Publiacqua primo mecenate dell'Art Bonus della Città metropolitana di Firenze: 100mila euro per il Viale degli Zampilli a Pratolino

A conclusione del convegno “Art Bonus. Dove il valore dell’arte incontra il sostegno di tutti” tenuto oggi, 29 maggio 2026, in Palazzo Medici Riccardi, il presidente di Publiacqua Nicola Perini ha consegnato alla sindaca metropolitana Sara Funaro l’assegno simbolico della prima donazione in assoluto per l’iniziativa dell’Art Bonus della Città Metropolitana di Firenze: 100mila euro da destinare al Viale degli Zampilli di Pratolino, un progetto di restauro, valorizzazione e rimessa in funzione di un sistema di giochi d’acqua realizzato originariamente dai Medici.

Come ha sottolineato Perini al convegno, Publiacqua valorizza gli interventi a tema acqua: il Viale degli Zampilli con la sua origine medicea racchiude le caratteristiche del bene pubblico da sostenere.

La sindaca Funaro ha ricordato gli altri progetti che saranno finanziabili da mecenati tramite l’Art Bonus su edifici della Città Metropolitana: a Palazzo Medici Riccardi la realizzazione della scala antincendio e adeguamento normativo, al Parco Mediceo di Pratolino il recupero delle Scuderie e a Palazzo Rinuccini, sede del Liceo Machiavelli-Capponi, i restauri delle pareti affrescate e delle porte dipinte della sala della Boschereccia e del sipario in tela dipinta del Teatro.

Ha concluso la Sindaca metropolitana: “l’Art Bonus si conferma uno strumento importante, un’opportunità di grande valore. Nell’incontro di oggi è stato ripercorso il lavoro che abbiamo fatto come Città Metropolitana e il lavoro che vogliamo continuare a fare nel nostro meraviglioso parco di Pratolino, a Palazzo Medici Riccardi e nelle scuole superiori che hanno sede in palazzi storici di nostra proprietà. Riteniamo che questo sia uno strumento importante, uno strumento da valorizzare sempre di più e soprattutto da far conoscere perché permette a tante realtà, a tante imprese, a tante aziende, a tante fondazioni di poter contribuire alla bellezza delle nostre città e alla conservazione del nostro patrimonio culturale e artistico.”

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze aveva individuato i luoghi di interesse, all’interno del patrimonio gestito dall’Ente, a cui destinare i fondi dell’Art bonus nazionale e Art bonus regionale, approvando ad aprile, all’unanimità, l’adesione all’opportunità concreta offerta da Stato e Regione Toscana a sostegno della cultura e del patrimonio pubblico. Non sono solo le grandi aziende a poter fare la differenza, contribuendo direttamente ai progetti di salvaguardia del patrimonio culturale, ma anche i semplici privati cittadini che possono diventare mecenati.

Sono previste per cittadini, imprese e professionisti che vogliono sostenere concretamente progetti culturali di valorizzazione, importanti agevolazioni fiscali sotto forma di credito d’imposta statale fino al 65% delle erogazioni liberali e una riduzione dell’Irap regionale.

Il patrimonio monumentale della Città Metropolitana di Firenze è un insieme unico di palazzi, ville, parchi e complessi storici di straordinario valore, che rappresentano non solo una testimonianza eccellente della nostra storia, ma anche una presenza viva nel tessuto civile, culturale e formativo del territorio. Questo patrimonio racconta l’identità più profonda della comunità metropolitana e custodirlo significa preservarne l’integrità, ma anche rinnovarne il valore, affinché continui a essere vissuto, riconosciuto e condiviso come bene comune.

L’elenco degli interventi finanziabili mediante Art Bonus, individuati dalla Città Metropolitana di Firenze, comprende tre importanti luoghi simbolo dell’Ente: Palazzo Medici Riccardi, Parco Mediceo di Pratolino e Palazzo Rinuccini.

Palazzo Medici Riccardi è un centro emblematico della storia fiorentina e sede istituzionale dell’Ente, il Parco Mediceo di Pratolino, sito Unesco, è luogo di rara bellezza e suggestione e Palazzo Rinuccini, attuale sede del Liceo Machiavelli-Capponi, custodisce perle da far conoscere al grande pubblico.

In questa prospettiva, Art Bonus rappresenta un’opportunità concreta per trasformare la sensibilità verso la cultura in partecipazione attiva, un patto con la Città Metropolitana di Firenze a condividere un impegno comune: prendersi cura della bellezza, della storia e dell’identità di un patrimonio che appartiene a tutti.

In particolare, i progetti e gli interventi scelti sono, in Palazzo Medici Riccardi, la realizzazione della scala antincendio con adeguamento normativo. Per il Parco Mediceo di Pratolino, il restauro e rifunzionalizzazione del Viale degli Zampilli e il recupero del secondo piano delle Scuderie e dell’esterno. In Palazzo Rinuccini, sede Liceo Machiavelli-Capponi, il restauro affreschi nella Sala Boschereccia e il restauro e ricollocazione del sipario del teatro.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa