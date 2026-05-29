Vab Limite, disponibili due posti per il servizio civile

VAB Limite - Volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo - apre le porte ai giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a vivere un'esperienza di Servizio Civile Regionale in Toscana. L'iniziativa è cofinanziata dall'Unione Europea nell'ambito del programma Coesione Italia 2021–27 e sostenuta dalla Regione Toscana tramite il programma Giovanisì.

I volontari selezionati presteranno servizio presso una delle 8 sedi di progetto distribuite sul territorio regionale, impegnandosi in attività legate alla prevenzione degli incendi boschivi, alla protezione civile e alla sensibilizzazione ambientale. Il progetto si articola su 2 progetti distinti per un totale di 20 posti. A Limite per il progetto "Per non rischiare" sono disponibili due posti.

L'impegno richiesto è di 25 ore settimanali per una durata complessiva di un anno, con un rimborso spese mensile di 507,30 euro. Un'occasione concreta per acquisire competenze nel settore ambientale e della protezione civile, lavorando fianco a fianco con professionisti esperti del settore. La scadenza presentazione domande è il 10 giugno 2026.

Per candidarsi o ricevere ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.vabtoscana.it/servizio-civile oppure contattare il numero verde gratuito 800 173 043.