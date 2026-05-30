Tragedia nella notte a Quarrata: muore 21enne in un incidente

Aveva solamente ventun anni, è morto in un tragico incidente nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. È successo poco dopo le 3 a Quarrata, nella frazione di Campiglio, lungo viale Europa. Un amico, in auto con lui, è ora in gravi condizioni.

L'auto su cui si trovava il ventunenne si è ribaltata per motivi ancora da chiarire, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. L'impatto non ha lasciato scampo al giovane. Sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma per il 21enne non c'è stato niente fa fare. L'amico 24enne è stato portato in ospedale a Pistoia ed è grave. È stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco per estrarre i giovani dall'abitacolo.