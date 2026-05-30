"Degrado e insicurezza all'ex Montepagani": interrogazione FdI Empoli

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Empoli ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Sindaco e alla Giunta sulla situazione dell’area dismessa ex Montepagani / ex Montevivo, già sede di uno stabilimento chimico, con accesso da Via di Pratignone, nella zona di Ponzano.

Al centro dell’atto consiliare, sollecitato da cittadini residenti nella zona, vi sono le condizioni di degrado, insicurezza e accessibilità abusiva dell’area, più volte segnalate alle autorità di pubblica sicurezza e all’amministrazione comunale. Secondo quanto segnalato anche con materiale fotografico, sarebbero ancora presenti varchi non presidiati e barriere danneggiate che consentirebbero l’ingresso all’interno della struttura, con presenza di rifiuti, siringhe, materiali abbandonati, vegetazione incolta e situazioni di potenziale pericolo per pedoni, automobilisti e cittadini della zona.

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ricorda che la vicenda dell’ex Montepagani / ex Montevivo è nota da anni anche sotto il profilo ambientale: l’area era già inserita nell’anagrafe dei siti contaminati da bonificare, con procedimenti avviati fin dai primi anni Duemila, successivi piani di caratterizzazione e ipotesi urbanistiche di recupero subordinate alla preventiva bonifica.

Nell’interrogazione si richiama inoltre l’intervento del 17 febbraio 2026 di Polizia Municipale, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli e Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, che avrebbe riscontrato accessi aperti, rifiuti, strutture fatiscenti, recinzioni divelte e la presenza di persone senza fissa dimora. Pochi giorni dopo, il 20 febbraio 2026, il Sindaco aveva adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. 82, imponendo alla proprietà Empoli Est misure per impedire l’accesso all’area, installare cartelli di pericolo, rimuovere i rifiuti e comunicare l’avvenuta esecuzione degli interventi.

“Chiediamo di sapere – dichiarano i consiglieri comunali Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano – se quell’ordinanza sia stata effettivamente rispettata, se siano stati effettuati controlli successivi e quali iniziative il Comune intenda assumere in caso di mancata o parziale ottemperanza da parte della proprietà”.

Il Gruppo Consiliare di FdI chiede inoltre se siano previsti interventi urgenti per ripristinare in modo stabile le barriere danneggiate, rimuovere rifiuti e materiali pericolosi, tagliare la vegetazione che invade marciapiede e carreggiata e contrastare occupazioni abusive, bivacchi e possibili attività illecite all’interno dell’area.

“Non siamo davanti a una criticità improvvisa – proseguono i consiglieri – ma a una situazione conosciuta da anni, che riguarda sicurezza urbana, igiene pubblica, tutela ambientale, decoro e pubblica incolumità. I residenti di Ponzano hanno diritto a risposte chiare, verificabili e con tempi definiti”.

L’interrogazione chiede infine di conoscere lo stato attuale del procedimento di bonifica ambientale, la reale attualità delle previsioni urbanistiche di recupero dell’area e i tempi prevedibili per la messa in sicurezza definitiva, la bonifica e il recupero dell’ex Montepagani / ex Montevivo.

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia chiede anche che il Sindaco e la Giunta riferiscano periodicamente al Consiglio comunale sullo stato di avanzamento delle attività, trattandosi di una vicenda di evidente interesse pubblico per il quartiere di Ponzano e per l’intera città.

FdI Empoli