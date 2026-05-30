Doppio argento per l’Empoli Fencing Club al Festival delle Regioni

Empoli torna a brillare sul podio nazionale grazie ai suoi giovani schermidori. Al "Festival delle Regioni" di Siena, una competizione di spada riservata alle categorie Ragazzi e Allievi, la città ha dimostrato ancora una volta il suo valore.

L’Empoli Fencing Club ha centrato due prestigiosi secondi posti con entrambe le squadre, maschile e femminile, confermando una crescita solida e matura.

Non solo tecnica, ma spirito di squadra autentico: i ragazzi si sono aiutati a vicenda in pedana, dimostrando una maturità schermistica che ha colpito addetti ai lavori e avversari. Un risultato costruito giorno dopo giorno sotto la guida del maestro Agostino Gerra, tecnico federale, e con il supporto insostituibile di Giovanni Nannini, figura chiave a fondo pedana e futuro istruttore, che si conferma braccio destro instancabile del club.

Tra i maschi, da segnalare le prestazioni di Samuele Rossi, fresco di bronzo italiano, che ha guidato la squadra con esperienza; Simone Bottiglieri, al suo primo podio in carriera, e Camilo Utreras, sempre più solido. Nel settore femminile, primo podio per Mia Giotti e Ginevra Barbalace, mentre Camilla Santalucia è stata l’artefice e la trascinatrice della squadra, cuore pulsante dell’argento toscano.

Ma la stagione dell’Empoli Fencing Club è tutt’altro che finita. Domani i giovani schermidori saranno protagonisti alla Festa dello Sport di Empoli, e intanto arriva una notizia che profuma di futuro: Samuele Rossi, solo 13 anni, è stato convocato per la sua prima gara internazionale. Un traguardo che conferma la direzione giusta intrapresa dal club e dalla spada giovanile italiana. “Avanti così” è il messaggio che arriva da Siena: la strada è tracciata e la crescita non si ferma.

Fonte: Ufficio Stampa