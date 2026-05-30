'Empoli fa Sport', come cambia la viabilità

Il conto alla rovescia è finito: domani, domenica 31 maggio 2026, a partire dalle 15, torna Empoli fa Sport - Una città in festa, seconda edizione. Un evento aperto a tantissime discipline sportive da provare e praticare in 4 aree della città. Anche quest'anno la manifestazione vede come sponsor Decathlon, a cui si aggiungono anche ElioSport 82 e Centro Medea.

Pertanto si rendono necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina. Di seguito l’ordinanza.

NEL DETTAGLIO - Con ordinanza 234 del 26 maggio 2026, ecco quali saranno i provvedimenti temporanei alla circolazione veicolare. La manifestazione ‘Empoli fa sport’ sarà articolata in circa 20 postazioni dislocate in diversi spazi del centro storico con dimostrazioni, prove libere e attività guidate aperte a partecipanti di tutte le età e che è dato atto della distribuzione delle postazioni negli spazi interessati, che saranno impegnati dalle 13 (inizio allestimento) alle 21 (termine ultimo per lo smontaggio), per questo dalle 13 alle 21 del giorno 31 maggio 2026, in piazza della Vittoria, all’altezza delle strisce pedonali lato Monte dei Paschi di Siena fino all’incrocio con via Curtatone e Montanara; in via Roma, da piazza della Vittoria fino all’incrocio con via Giovanni da Empoli; in via dei Neri, all’altezza dell’intersezione con via Leonardo Da Vinci, in piazza del Popolo, sull’intera piazza, in piazza Madonna della Quiete e in via Luigi Paladini, istituzione del divieto di sosta e di transito, per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi necessari alla concretizzazione dei lavori di allestimento.

Le disposizioni proseguono in via Bisarnella dalle 13 alle 15 del giorno 31 maggio 2026, nel parcheggio davanti al Corpo Vigili Giurati – due file di stalli, Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto mezzi delle associazioni sportive ed espositori per operazioni di carico/scarico per l‘allestimento delle aree della manifestazione.

I provvedimenti non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa