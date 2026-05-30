Incidente in Fi-Pi-Li tra Santa Croce e Montopoli: 35enne in codice rosso

Una persona di trentacinque anni è stata portata in ospedale in codice rosso dopo un incidente sulla superstrada in direzione mare. La ferita era in un'auto vicino a Montopoli in Val d'Arno, lungo la Firenze-Pisa-Livorno, poco dopo lo svincolo di Santa Croce.

Il sinistro è avvenuto tra cinque mezzi verso le 9.30, le prime voci riportano di un tamponamento. La 35enne non sarebbe l'unica ferita, ma quella che aveva più bisogno di cure. È stata portata in ospedale a Pontedera. Presenti anche forze dell'ordine e vigili del fuoco.

Si sono formate subito lunghe code, anche di sette chilometri, ma la situazione si è sbloccata verso le 11. Sul posto sono intervenute polizia stradale, vigili del fuoco e ambulanze. Molte persone sono rimaste ferme in mezzo al caldo, altre hanno deciso di uscire e anche la viabilità alternativa si è congestionata. Al momento i km di coda sono tre e la situazione è in miglioramento.

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