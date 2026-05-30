Lamiera colpisce auto in Fi-Pi-Li, appello dell'autista: "Aiutatemi a ricostruire l'accaduto"

Stava guidando verso San Miniato, era allo svincolo della Fi-Pi-Li, quando è stata colpita da una lamiera. Un'auto con a bordo una donna ha rischiato grosso poco prima delle 8 di oggi, sabato 30 maggio.

L'autista del mezzo ha poi reso nota la disavventura con un post nel gruppo dei Dannati della Fi-Pi-Li, in cui ha mostrato una foto (la vedete in alto) coi danni alla vettura. Si nota una lamiera che, di fatto, ha tranciato la parte anteriore sinistra dell'auto.

L'autista ha anche fatto un appello sui social: "Stamani allo svincolo di San Miniato in direzione Firenze, la mia auto è stata colpita da questa lamiera che si trovava in corsia. Qualcuno ha visto chi potrebbe averla persa? O qualcuno l’aveva già notata sulla strada prima di quell'ora? Grazie a chiunque possa aiutarmi a ricostruire l'accaduto".

Nelle ore successive, poco distante da quel punto, è avvenuto un grave incidente sempre in Fi-Pi-Li.